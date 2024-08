44enne ucciso in strada con una fucilata nell’Oristanese | il responsabile si consegna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Un uomo di 44 anni, Francesco Salis, è statoincon unaal culmine di una lite a Santa Giusta, a pochi chilometri da Oristano, nella notte tra venerdì e sabato. Quando il personale del 118 è giunto sul posto la vittima era già in gravissime condizioni, con una ferita all’addome: trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Oristano, è deceduto poco dopo. Il presunto, Andrea Giuntoli, si èto spontaneamente ai Carabinieri ed è stato interrogato in caserma. Dai primi accertamenti risulta che il litigio sfociato nell’omicidio fosse legato a vecchi dissapori personali. L'articoloincon una: ilsiproviene da Il Fatto Quotidiano.