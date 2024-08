Varenna aumenta la tassa di soggiorno | antidoto contro l’overtourism

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Un euro a stella, per tutto l’anno. Per soggiornare ai turisti devono pagare 2,80 euro a pernottamento a persona se sono ospiti di strutture alberghiere a 1 o 2 stelle, 3 euro per hotel a 3 stelle, 4 per quelli a 4 e 5 euro per gli alberghi a 5 stelle. In b&b, case vacanze, agriturismi, il costo delladiè invece di 3 euro. Le tariffe sono state alzate e adeguate alle altre località del circondario: nonostantesia tra le mete più gettonate e dove più si soffre perspropositato che sta spopolando il paese, il prezzo delladiera tra i più bassi. I soldi servono per continuare a far splendere la Perla del Lario nonostante l’invasione inllata di visitatori.