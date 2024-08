Un pensiero dal cielo Cardinali nuovo record | La dedica a mio nipote ricoverato al Salesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024)successo per il paracadutista jesino Andrea: è ildetentore deldel mondo. La notizia arriva direttamente da Klatovy, in Repubblica Ceca, dove il militare si trova con il suo team. Il 41enne, con all’attivo oltre 6mila lanci, era già campione d’Europa 2022 e vice campione del mondo 2023. Ora, ha raggiunto il World‘24 e ileuropeo ‘24 di formazione verticale. L’atleta, sui social, ha volutore il suo ennesimo successo alLorenzo,all’ospedale pediatricodi Ancona: "Dedico questodel mondo a mioLorenzo, ora in ospedale, impegnato a battere unmolto più importante, quello della guarigione contro la malattia. Ti voglio bene", ha scritto lo zio. La squadra di Vfs, acronimo di Vertical formation skydiving, è a Klatovy dal 4 agosto per un raduno con i migliori flyer della Terra.