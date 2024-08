Ultim’ora Napoli Osimhen lascia Castel di Sangro senza la squadra | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024) Victoril ritiro didiin solitario. Svelata la situazione venutasi a creare negli ultimi minuti. Sono ore importanti per Victor. Il calciatore azzurro è alle prese con una possibile cessione, la quale però non si è ancora concretizzata. L’addio alè ormai scritto, ma nessun club ha soddisfatto le richieste di Aurelio de Laurentiis. Infatti, la dirigenza sperava nell’addio visto il valore della clausola rescissoria da ben 120 milioni di euro. La situazione, però, è stata del tutto diversa vista la volontà delle compagini interessate di non pagare la clausola. Infatti, i contatti con PSG e Chelsea son proseguiti a lungo, mamai arrivare ad un accordo concreto. Nelle ultime ore, direttamente dal ritiro didisarebbero emersi dettagli importanti.