Torinese Giulia Grigore muore a 18 anni in uno scontro mentre era in monopattino

(Di venerdì 9 agosto 2024)a 18in unoera in. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente Un incidente stradale ha spezzato un giovane cuore a San Giusto Canavese (Torino)., una ragazza di soli 18, è deceduta dopo un violentoavvenutoera alla guida del suo. Lo schianto, avvenuto sulla provinciale San Giorgio-Ozegna, ha provocato ferite gravissime alla giovane. Trasportata d’urgenza al CTO di Torino,ha lottato per 24 ore, ma purtroppo le sue condizioni non le hanno lasciato scampo. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane vittima era su unche, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’Alfa Romeo Giulietta condotta da un 21enne residente a Lusigliè.