Stellantis l’allarme dei sindacati | A rischio 25mila posti di lavoro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sempre più nere le nubi che si addensano sul futuro dell’industria automobilistica in Italia. Non solo l’obiettivo di produrre un milione di vetture all’anno, più volte annunciato dal ministro delle Imprese Adolfo Urso, sembra troppo ambizioso: ora ciò che preoccupa è l’aspetto occupazionale. A lanciareè Fim-Cisl, secondo cui nelle fabbriche die nell’indotto sarebbero adi. Il tutto mentre il governo sta lavorando per portare in Italia l’hub europeo della cinese Dongfeng Motors, uno stabilimento in grado di realizzare circa 100mila vetture all’anno. "Nel corso del 2025 sia l’indotto siaesauriranno gli ammortizzatori sociali – ricorda il segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano – Se non si interverrà per tempo ci saranno licenziamenti di massa".