Sport in tv oggi venerdì 9 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di venerdì 9 agosto 2024)ci aspetta una giornata ricca di. Le Olimpiadi saranno grandissime protagoniste con tantissime gare da medaglia, molti italiani impegnati e spettacolo assicurato in svariate discipline. Al di fuori di Parigi ci sarà spazio per i tornei di tennis: Masters 1000 di Montreal con Jannik Sinner e Matteo Arnaldi e il WTA 1000 di Toronto. In campo anche Flavio Cobolli. Spazio anche alla Vuelta a Burgos per gli appassionati di ciclismo, alla Superbike con le prove libere in Portogallo e alla Coppa Italia di calcio con quattro match di primo turno. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in, il relativo palinsesto tv e. CLICCA QUI PER IL CALENDARIOE GLIDI GIORNATA DELLE OLIMPIADI CALENDARIOIN TV10.