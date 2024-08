Spari all’alba a terra i Quindici Dalla rotonda di San Vittore un omaggio ai martiri di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) di Roberto Cenati* Ottant’anni fa, il 10 Agosto 1944, in piazzale Loreto avveniva uno dei più tragici episodi della storia milanese durante la Resistenza. Un plotone fascista della legione autonoma Ettore Muti fucilava, per ordine della sicurezza nazista, 15 partigiani prelevati dal carcere di San. Con queste fucilazioni si pensava che la strategia del terrore nazifascista potesse isolare i combattenti della Resistenzapopolazione. L’eccidio di piazzale Loreto ottenne invece l’effetto opposto enon ha mai dimenticato quella barbarie. Così ho pensato che le parole di Giovanni Pesce in “Senza tregua. La guerra dei Gap” a ricordo di quel tragico giorno, fossero le più giuste, in vista della giornata di domani.