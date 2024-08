Sollevamento pesi Parigi 2024 presidente Urso | Federazione internazionale ora sistema pulito prima controlli antidoping venduti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Risultato storico per ilitaliano, che conquista la medaglia di bronzo nei -89 kg maschili con Antonino Pizzolato ai Giochi Olimpici di. Il siciliano difende il bronzo di Tokyo e conquista la seconda medaglia consecutiva ai Giochi. AntoniodellaItalianastica (FIPE), ha commentato così il bronzo del suo atleta: “Il risultato di oggi è la conferma straordinaria per il nostro movimento. Sappiamo che Antonino si portava dietro da Tokyo un problema alla schiena. Già essere qui era un bel risultato e arrivare a fare medaglia è un miracolo. Abbiamo atleti importanti in tutta Italia ma la scuola siciliana è quella più storica, anche se ci sono campioni del mondo giovanili che vengono dal Friuli. Ormai laè in grande espansione. Andare due volte in fila a medaglia ai Giochi Olimpici è un risultato pazzesco”.