Sinner distrugge tutti | c’è poco da fare

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un massacro annunciato, non c’è niente da: è praticamente già tutto scritto, bisogna solo aspettare un po’. La tonsillite, il forfait ai Giochi Olimpici, le polemiche. Tutto si può dire tranne che sia stato un periodo facile, quello che Janniksi è appena lasciato alle spalle. Il destino ha stravolto i suoi piani per la stagione e nulla è andato come voleva, come desiderava che andasse. Il tennis corre talmente veloce, però, che è già tempo di pensare al futuro. Jannikha vinto proprio in Canada il primo Masters 1000 della sua carriera (LaPresse) – Ilveggente.itE il futuro dell’azzurro è già iniziato in quel di Montreal, dove il campione in carica sarà chiamato a difendere i 1000 punti vinti in occasione dell’edizione dello scorso anno.