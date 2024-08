Serie A addio raccattapalle | ecco come saranno sostituiti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024) A partire dalla stagione 2024/2025 nel campionato diA di calcio non cipiù ia bordo campo. Lo ha deciso la LegaA – associazione che riunisce i club del massimo torneo nazionale – per prevenire il rischio di perdite di tempo strategiche in favore della squadra che gioca in casa. D’ora in poi,direttamente i calciatori a recuperare la palla da alcuni contenitori a forma di cono – i cosiddetti “cinesini” – disseminati intorno al campo,già avviene nel più popolare campionato del mondo: la Premier League inglese. Ce nesei sul lato delle panchine, e cinque sull’altro a una distanza minima di 1,5 metri dalle linee di bordocampo. Nei lati corti del campo, i palloni di riserva non potranno essere piazzati in corrispondenza dell’area di rigore per non impattare con i sistemi di rilevazione del Var.