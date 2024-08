Sciopero balneari siamo alla fiera dell’assurdo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024). È venerdì 9 agosto e c’è una protesta sotto gli ombrelloni delle spiagge di mezza Italia. Sorpresa: a protestare non sono lavoratori e lavoratrici. Non sono bagnini, baristi, cassiere che durante l’estate lavorano spesso in nero o con contratti falsi, di quelli che prevedono 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana ma poi ne lavori 12 o anche 14 e addirittura 7 giorni su 7, domeniche incluse, per paghe da fame (nei fatti 4-5-6 € l’ora), senza diritto a ferie, malattia, riposo. Ma se non sono loro, chi è l’artefice della protesta che si è guadagnata prime pagine dei giornali, servizi su servizi ai tg? Gli imprenditori! “dei”, lo chiamano. Anche se loè un diritto costituzionale dei lavoratori, non degli industriali. Quando sono gli imprenditori a decidere di chiudere si deve parlare di “serrata”, ma quasi nessuno lo fa.