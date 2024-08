Roma maxi operazione antiabusivismo | sequestrati oltre 15mila articoli

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Cronaca di: Intensificati i controlli della polizia locale nelle zone più frequentate della Capitale– La Polizia Locale diCapitale ha intensificato i controlli contro la vendita abusiva nelle aree più frequentate del centro storico, portando al sequestro di. Le operazioni si sono concentrate in zone ad alto flusso turistico come Trastevere, il Centro Storico, il Colosseo, Piazza San Pietro e i Musei Vaticani. Gli agenti del I Gruppo Centro sono stati impegnati in verifiche costanti, con particolare attenzione alle vie intorno alla Fontana di Trevi, al Pantheon, a Piazza del Popolo e, soprattutto nelle ore serali, al quartiere di Trastevere.