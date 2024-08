Reggiana provaci e regalaci un sogno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Messo a soqquadro dall’improvviso addio di Retegui, diretto all’Atalanta per sostituire l’infortunato Scamacca, il Genoa questa sera terrà a battesimo laper i trentaduesimi di Coppa Italia. Una gara secca, da dentro o fuori (previsti supplementari e rigori), in cui anche i granata arriveranno con una formazione ultra sperimentale e rimaneggiata. Non ci saranno i lungodegenti Girma e Sampirisi – che si rivedranno probabilmente solo a settembre, dopo la sosta – ma non potranno essere della partita nemmeno Kabashi e Bardi. Il primo ha saltato praticamente tutta la preparazione, mentre il secondo verrà risparmiato in vista dell’esordio in campionato previsto per domenica 18, in casa, contro il Mantova.