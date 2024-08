Questa foto non mostra una bambina costretta a sposarsi

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’8 agosto 2024 è stata pubblicata su X ladi unabionda, in lacrime, che viene abbracciata da un uomo con un microfono in mano. Sullo sfondo si vede la bandiera del cosiddetto “Stato islamico” (o Isis, organizzazione terroristica di stampo islamista) e altri striscioni con scritte in arabo. Secondo chi l’ha condivisa, la «terrorizzata ha 9 anni ed è stataa sposare un terrorista islamico, Mawayiah Abu-Alqahtani, dopo che lui ha ucciso la sua famiglia». Questo perchè, si legge ancora, «l’Iraq ha ufficialmente abbassato l’età del consenso e del matrimonio da 15 a 9 anni». Il riferimento è alla recente proposta di modifica della legge irachena numero 188 del 1959 che regola lo status personale presentata al Parlamento iracheno.