Pianese e Pontedera tagliano il nastro della stagione di Coppa Italia di serie C

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 9 agosto 2024) PIANCASTAGNAIO – Si scaldano i motori anche per le prime sfidediC. Il 10 agosto alle 18 apre le danze delle toscane il primo derby di, fra. Una delle due, intorno alle 21, avrà già abbandonato la competizione. Le zebrette amiatine sono reduci da un impegno positivo vissuto con il test amichevole contro l’Orvietana: sono arrivate indicazioni interessanti per mister Fabio Prosperi in una gara che si è chiusa sul risultato di 3-1 in favore. Subito molto attivo e prolifico Mignani, autore di due reti, in gol anche Sorrentino nella ripresa. Il test amichevole è servito per rodare la squadra, per testare tanti elementirosa bianconera e per aumentare la chimica di gruppo.