Parma vs Palermo | probabili formazioni e dove vederla

(Di venerdì 9 agosto 2024) Gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025. Per entrambe vincere significherebbe approcciare bene la nuova stagione, con gli emiliani che partono con i favori del pronostico.vssi giocherà domenica 11 agosto 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio TardiniVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ducali sono reduci dalla promozione in Serie A, la quarta della loro storia. La squadra di mister Pecchia, però, non si accontenta, e vuole stupire grazie ai vari innesti particolarmente interessanti arrivati dal mercato. Pur non essendo un loro obiettivo, i rosanero cercheranno di rendere la vita difficile ai più quotati avversari per avere indicazioni importanti in vista del prossimo campionato di B che li dovrà vedere necessariamente protagonisti.