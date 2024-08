Note e cinema Il sogno è realtà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Ogni volta che salgo sul palco sento che la mia vita ha un senso compiuto". Fabrizio Moro racconta l’avverarsi del suodi adolescente: diventare un musicista. Una carriera costruita passo dopo passo, partendo dal quartiere romano di San Basilio dove è nato e cresciuto, fino al successo arrivato con le canzoni Pensa, Eppure mi hai cambiato la vita, Portami via e Non mi avete fatto niente. Dopo le esperienze come cantautore, l’approccio al. Moro ha scritto e diretto due film, dimostrando grande talento anche in veste di sceneggiatore e regista. È in tour con la sua band in tutta Italia. Qual è la canzone che più la rappresenta in questo preciso momento? "Sicuramente Pace, brano con cui chiudiamo da anni ogni concerto e che, in questo momento, si sposa con la mia ricerca di pace interiore".