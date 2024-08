Non era più il tempo degli zoccoli ma dei piedi scalzi!?

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 9 agosto 2024) Come il babbo di Pietro l’Aretino prima di partire come combattemte di ventura, faceva glidi legno a intere famiglie di contadini ( siamo nei primi anni del 1500), e qui è necessario sfatare le dicerie di storici, circa l’educazione fi Pietro figlio di Margherita Bonci e Luca Del Tura. Margherita Bonci, una delle più belle donne della Toscana, era una modella ambita da i più noti pittori delaveva due figlie e Pietro, quando il marito se ne andò di casa. Luca Del Tura, calzolaio, un uomo alto atletico e rinomato per le sue doti di donnaiolo, infatti quando andava per le campagne ” faceva le scarpe a molti cornuti contadini”.