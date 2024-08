Napoli parte di piazza Garibaldi in gestione a privati | al progetto ok della giunta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiaidell’area nord di, c’è l’okcomunale. Una delibera ha dichiarato il pubblico interesse sulla proposta progettuale esecutiva, denominata “Bella”. L’ha formulata la cooperativa Dedalus, e in seguito elaborata e validata l’apposito Gruppo di Coordinamento del Comune di. La società si è aggiudicata il bando emanato l’anno scorso, per la valorizzazione di. Oggetto dell’avviso: ladell’area giochi, dei campi sportivi,Cavea e, anche ad uso commerciale, di 7 chioschi. L’ottavo, invece, sarà concesso in uso alla polizia municipale. Ilprevede anche la manutenzione del verde orizzontale, la pulizia e un “presidio sociale”. L’ente attuatore partner metterà a disposizione proprie risorse umane, strumentali e finanziarie (1,1 milioni).