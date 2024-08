Modena Defrel un jolly dai piedi raffinati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Andrea Catellani ha visto in lui gli occhi giusti. Quelli di un giocatore motivato, voglioso, determinato e pronto. Il sorriso mostrato ai numerosi appassionati che lo hanno accolto allo Zelocchi mercoledì lascia pure intendere che Gregoire, alla fine, abbia scelto il suo posto nel mondo, arrivato alla soglia dei 33 anni. Età che non ti permette più di sbagliare, il bivio è sempre lì di fronte a ricordarti che da una parte ci sono gli ultimi anni di carriera e dall’altra c’è la nuova giovinezza. Solo il campo ci dirà quale strada il francese di Meudon, ad un battito di ciglia da Parigi, riuscirà ad intraprendere. Certo è che partire (o, meglio, ripartire) dalla città in cui ha vissuto negli anni neroverdi, trattasi di bel punto d’inizio in tema di ambiente. Ma cosa potrà darealla squadra di Bisoli? Anzitutto, soluzioni.