Minzolini è stufo | sulla giustizia la politica non può più farsi condizionare dalla piazza

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ogni volta che si parla dinelle aule parlamentari si ha la sensazione che il dibattito sia inquinato dall'ideologia o dal legame con i «segmenti» elettorali di riferimento dei diversi partiti. Ora tutti, dico tutti, sono consapevoli del sovraffollamento delle nostre carceri: sessantasei suicidi dall'inizio dell'anno sono un numero enorme, sicuramente inaccettabile per un Paese civile; è come aver introdotto la pena di morte in maniera surrettizia. Potrà apparire un'affermazione provocatoria ma basta un paragone per capire che lo è fino ad un certo punto: lo scorso anno negli Stati Uniti, per dare dei numeri, sono state eseguite 24 sentenze di morte, un terzo rispetto alle persone che si sono tolte la vita nei nostri istituti di pena dall'inizio dell'anno.