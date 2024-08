Mine | la spiegazione del finale del film con Armie Hammer

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 9 agosto 2024): ladeldelconNello spietato deserto del Sahara, una lotta senza quartiere per la sopravvivenza si svolge nel thriller psicologico del 2016. Diretto dai registi italiani Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, ilha come protagonistanei panni di un cecchino dei Marines americani che calpesta una mina attiva e non ha altra scelta se non quella di rimanere fermo, sperando che arrivino i soccorsi. Mentre le ore si trasformano in giorni, la battaglia di Mike con il deserto duro e mortale si intensifica. A corto di cibo e acqua e con pochi contatti con il mondo esterno, lo stato mentale di Mike si deteriora rapidamente. Mentre fa i conti con il suo probabile destino, Mike cerca di affrontare il tumulto emotivo interiore che si è rifiutato di affrontare per tanto tempo.