Mi sono sentita male e sono rimasta paralizzata ho rischiato di perdere mio figlio | Cardi B spaventa i fan

(Di venerdì 9 agosto 2024) “letteralmente“. A dirlo,ndo così i milioni di fan sparsi per il mondo, èB. La rapper ha annunciato da poco di essere incinta del suo terzoe la sua gravidanza non ha fatto altro che rendere ancora più preoccupante il suossere. È stata la stessa cantante a rivelare l’incidente mentre chiacchierava con i suoi fan su X Spaces. La 31enne, infatti, ha raccontato di aver sentito un improvvisossere, rimanendoper qualche minuto. E il rischio più grande sarebbe stato quello di un aborto spontaneo, che fortunatamente non è avvenuto. “Non mi capita spesso, ma è diventato qualcosa di così grande al punto cheletteralmente– diceB ai fan -. Questa piccola cosa mi è quasi costata la nascita del mio piccolo, ma non è successo. Ieri mi sentivo bene”.