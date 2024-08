Make America Dem Again | la mission impossible di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024) Quando nel 2020fu scelta come vice di Joe Biden, sembrava quasi scontato vederla oggi, quattro anni dopo, candidata presidente, a prescindere dal risultato elettorale di quell’anno. Biden, infatti, dava l’idea di essere destinato a rimanere alla Casa Bianca per un solo mandato: non perché i democratici non credessero in lui, non perché fossero divisi, ma perché già in quell’occasione, nel mettere in campo un progetto di ampio respiro per gli anni a venire, il tema dell’età di Biden era all’ordine del giorno. Sembra quasi sia stato fatto un inutile e arzigogolato giro che ha portato i democratici ad arrivare in un modo confuso, decisamente insolito e anche abbastanza goffo alla decisione che quattro anni fa appariva essere la più scontata.