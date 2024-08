Lo sciopero gentile dei balneari

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 9 agosto 2024) Questo secondo venerdì di agosto ha visto unoalquanto insolito da parte deiitaliani, unoche, più che una vera e propria mobilitazione, sembra essere stato un gesto simbolico poco incisivo. Le due ore di chiusura degli ombrelloni, dalle 7:30 alle 9:30, appaiono infatti più come un compromesso che come una vera azione di protesta. In un periodo in cui le spiagge italiane sono al culmine dell'affluenza turistica, scegliere le prime ore del mattino, quando ancora molti vacanzieri dormono o fanno colazione, sembra aver avuto più l'intento di evitare disagi che di ottenere reali risultati. Nonostante la “zza” dellocome è stato definito dalle associazioni dei, il governo ha risposto all’appello dei manifestanti e ha promesso di convocare un Consiglio dei Ministri per affrontare la questione.