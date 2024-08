L’App degli oratori Le parrocchie in un clic | Così i nostri giovani sanno sempre cosa fare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Con l’aiuto dei ragazzi nasceràdell’o. Gratuità, accesso facilitato, dimensione educativa e relazionale, opportunità e momenti di animazione aperti a tutti sono i “plus“ che caratterizzano e rendono competitiva l’offerta educativain Brianza, come luogo di aggregazione, antidoto a disagio e devianza. Sono stati selezionati 50 progetti in Lombardia, nell’ambito del Bando “Porte Aperte“, finanziati da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e le Fondazioni delle comunità, con l’obiettivo di potenziare e migliorare l’offerta educativa e di socialità rivolta a preadolescenti, adolescenti e, valorizzando glicome luoghi di aggregazione comunitaria e promuovendo sinergie territoriali per sostenere il percorso di crescita e benessere delle nuove generazioni. Due di questi progetti riguardano altrettanti decanati brianzoli.