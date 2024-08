‘L’albero delle storie’ con Circi Tempo di favole a Palazzo Paradiso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nuovi divertenti e avventurosi racconti, proposti dalle esperte narratrici dell’associazione, attendono i bambini dai 4 anni ai 10 anni oggi alle 10 per l’appuntamento settimanale connel giardino di(ingresso da via Romiti 13, Ferrara). La rassegnað 0532 418231, email [email protected] . In caso di malle letture si svolgeranno all’interno della biblioteca “Casa Niccolini”. Per tutto il mese di agosto Casa Niccolini sarà aperta con orario ampliato. Martedì e giovedì dalle 15 alle 19, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13. Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini si possono trovare sul sito: http://archibiblio.comune.fe.it.