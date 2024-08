La tua vacanza di benessere la tua Special Week

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Les di Bravo sono degli eventi esclusivi organizzati in alcuni villaggi Bravo e ideati per offrire la possibilità di portare inle proprie passioni. Ma queste settimane a tema sono anche occasioni per scoprire e sperimentare nuove attività, dallo sport alla musica, dalla danza allo yoga, il tutto guidati da veri e propri professionisti, con dei veri e propri programmi ad hoc per garantire il massimo coinvolgimento e il divertimento per tutti gli ospiti. Una settimanae in un villaggio da sogno Le giornate durante les sono scandite da tanti appuntamenti tra attività giornaliere, workshop e sessioni di gruppo che spaziano da lezioni di yoga con istruttori certificati a lezioni di danza con ballerini di fama internazionale e non solo.