Israele e Hamas verso la tregua con i negoziati mediati da Usa Egitto e Qatar

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il conflitto trapotrebbe aver raggiunto il punto di svolta con la decisione didi inviare una delegazione per riprendere iper il cessate il fuoco, in risposta alle pressioni internazionali. Il governo ha accettato di partecipare a una nuova serie di colloquida Stati Uniti,che si terranno il 15 agosto, con lo scopo di risolvere le questioni ancora aperte, inclusa la liberazione degli ostaggi e la fornitura di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. Le pressioni internazionali per la situazione a Gaza La decisione didi tornare al tavolo delle trattative segue mesi di intensi combattimenti che hanno causato migliaia di vittime. Secondo il ministero della Salute di Gaza, il conflitto ha già provocato oltre 39.000 morti tra i palestinesi e più di 91.000 feriti.