Inter alla lista infortuni si aggiunge De Vrij | un esame in arrivo – TS

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’è in attesa di risposte sulle condizioni di Stefan De, fermatosi verso la fine dell’amichevole dello scorso mercoledì. Le prossime ore risulteranno decisive per le valutazioni nerazzurre.– La pre-season dell’, iniziata al meglio nelle prime settimane, nell’ultimo periodo sembra aver preso una piega non particolarmente positiva. Non è tanto il pareggio col Pisa e la sconfitta contro l’Al Ittihad nelle ultime due amichevoli, quanto ladegli infortunati che continua ad allungarsi. Allo stop di Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Piotr Zielinski adesso si è aggiunto anche quello Stefan De, fermatosi nel finale dell’ultimo test nerazzurro. Nomi ai quali, tra l’altro, va aggiunto anche quello dell’infortunato Tajon Buchanan. Il canadese è tornato proprio ieri ad Appiano Gentile ma sarà indisponibile, di fatto, fino a fine ottobre.