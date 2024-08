Il Venus va a sbattere contro il Lady Moura | incidente fra super yacht a Napoli VIDEO

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il prestigioso, un tempo appartenuto a Steve Jobs, è stato protagonista di unnelle acque del Golfo dil’8 agosto. L’episodio ha coinvolto anche il, un’imponente imbarcazione di proprietà del miliardario messicano Ricardo Salinas. Il: capolavoro di design A progettare lofu il visionario fondatore di Apple, Steve Jobs, in collaborazione con il celebre designer Philippe Starck. Lungo 78 metri, ilè un vero gioiello del mare, caratterizzato da linee minimaliste, ampie vetrate e una struttura in alluminio che gli conferisce un aspetto futuristico. Costruito nei cantieri navali Feadship, nei Paesi Bassi, ingegneri e costruttori lo hanno completato nel 2012, un anno dopo la morte di Jobs. Rimane un simbolo del suo gusto per l’innovazione e per l’estetica.