Il segreto della Royal Family con la Scozia | ciò che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilcon la: ciò che non tiSei mai stato curioso di sapere cosa lega così intensamente la famiglia reale britannica alla? Beh, quello che stai per scoprire porta con sé un fascino regale e tradizioni secolari che hanno resistito al passare dei tempi. Laè da tempo immemorabile un luogo carico di significati per i membrifamiglia reale britannica. In particolare, non puoi non pensare alla Regina Elisabetta II senza immaginarti i suoi soggiorni nelle dimore scozzesi, luoghi in cui ha sempre mostrato un sentimento di affetto genuino per la terra e le sue usanze. Chi non conosce il Castello di Balmoral? Questo luogo è ormai noto per essere la residenza estiva favorita dalla Regina.