IL MERCATO Quanti intrecci con la Sampdoria Anche Borini si aggiunge alla lista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Fase di stallo per quanto riguarda ilin entrata, con la società che compatibilmentenecessità di inserire quanto prima almeno un paio di pedine in mezzo al campo sta valutando bene i vari profili attenzionati, mentre sono due le uscite ufficiali che riguardano altrettanti giovani. Sia l’attaccante classe 2004 Riccardo Fini che il centrocampista nato nel 2005 Francesco Vrelli passano infatti dPrimavera azzurra al Trento in Serie C. Il primo a titolo definitivo, il secondo in prestito secco. Per quanto riguarda i possibili rinforzi per la rosa di mister D’Aversa, invece, si è iniziato a parlaredi un profilo di esperienza per l’attacco, utilizzabile sia come seconda punta che come esterno alto, macome mezzala offensiva.