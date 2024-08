Il Brescia su Calvani | è l’ultimo tassello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Anche se il mercato è ancora aperto si può affermare che gli organici delle tre lombarde di serie B,, Cremonese e Mantova, siano ormai a posto o quasi. Lo potranno certamente affermare nelle prossime ore le Rondinelle, che stanno per chiudere il cerchio delle trattative con il Genoa per l’arrivo di(nella foto), difensore centrale del 2004, reduce da una stagione positiva al Pontedera in serie C. Considerando che il Mantova, viste anche le positive prestazioni di Maggioni (2001) e il graduale ritorno dei giocatori acciaccati, dovrebbe abbandonare l’idea di inserire un nuovo terzino destro e confermare così il gruppo che è partito vincendo in Coppa Italia a Sassari, la squadra che attualmente è più immersa nel mercato estivo dev’essere considerata la Cremonese.