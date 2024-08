Il 23 agosto su Rai2 e in contemporanea su Rai Radio 1 la 2ª edizione della Notte dei Serpenti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 9 agosto 2024) ROMA – La 2ªdei, il concertone ideato e diretto dal Maestro ENRICO MELOZZI per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese, andrà in onda il 23in prima serata sucon la conduzione di ANDREA DELOGU e insu Rai1, con il commento di MARCELLA SULLO e DUCCIO PASQUA. Il concertone, che ha registrato oltre 20.000 persone presenti nello Stadio del Mare lo scorso 20 luglio, anche quest’anno diventa un programma televisivo prodotto da Aut Aut di ANGELO BOZZOLINI, anche regista e direttore artistico dell’evento. Lo spettacolo è stato ripreso da 13 telecamere e 2 droni in 4k e montato con una ripresa fedele dall’altissima qualità artistica per restituire il ritmo del progetto artistico del Maestro Melozzi.