Ieri in Campania | incidente col trattore nel Salernitano muore 74enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 8 agosto2024. Avellino – Ancheper i Vigili del Fuoco di Avellino è stata una giornata che li ha visti impegnati in più di quaranta interventi di soccorso, riguardanti essenzialmente incendi di bosco e sterpaglie, ma anche due incendi che si sono verificati a ridosso di abitazioni, e tanti anche quelli effettuati per la bonifica di nidi di calabroni che in questo periodo prolificano in abitazioni e luoghi più disparati. (LEGGI QUI) Benevento – Il caldo tornerà a intensificarsi in modo deciso su tutta Italia. Benevento sarà, con ogni probabilità, la città più calda d’Italia tra lunedì e martedì. Un triste primato che conferma il trend di una stagione, quella estiva, che sta mettendo a dura prova la tenuta fisica e a volte mentale dei sanniti.