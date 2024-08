Flavio Briatore apre una pizzeria a Napoli ma finisce male | è bufera

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 9 agosto 2024) Personaggi TV. “Apriremo alla fine della stagione estiva“. Cosìannuncia l’apertura del suo Crazy Pizza a. Anche nella capitale mondiale della Margherita dovrebbe arrivare la discussissima pizza a (minimo) 17 euro. L’imprenditore è tornato sull’argomento difendendo la scelta di prezzo, ma intanto i social non sembrano pensarla come lui e scatta la. Leggi anche: Le vacanze extra lusso di “Queen Mary”: chi c’è con lei sullo yacht da 4 milioni Leggi anche: Mara Venier operata di nuovo: estate da incubo per l’amata conduttriceunaè famosa in tutto il mondo per la sua cultura e il suo patrimonio culinario e crediamo che la nostra formula di fine dining diversa e unica possa essere un’aggiunta stimolante al panorama gastronomico locale“, dice al Corriere della Sera,