Da Meloni a Schlein | dove trascorreranno le vacanze i politici

(Di venerdì 9 agosto 2024) Per iè tempo di vacanza. Le porte dei palazzi da oggi si chiudono per poi riaprire a settembre. Ecco le scelte dei big e non solo. Mare, famiglia e qualche scelta oltre il confine. Per quest’estate ihanno sceltodi basso profilo e soprattutto last minute. Come scritto dal Corriere della Sera, il prolungare l’apertura del Parlamento fino al 9 agosto ha portato molti senatori e deputati ad aspettare prima di scegliere la meta del proprio relax. Giorgia– cityrumors.it – foto AnsaOra, però, il periodo è arrivato e per molti di loro è il momento di fare le valigie per raggiungere il luogo decisotrascorrere almeno qualche giorno di relax. C’è anche chi ha scelto di non partire e stare a casa con la famiglia. Tra loro Tajani e il ministro Pichetto Fratin, che ad una vacanza al mare o in montagna hanno preferito l’amore dei nipoti.