Coppa Davis successo alla Darsena del Sale

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ha suscitato da subito grande interesse - a dimostrazione del momento d’oro che sta vivendo, a tutti i livelli, il nostro tennis, lavinta dnazionale nel 2023, ’ospite’delfino a domenica. Il prestigioso trofeo, che l’Italia ha conquistato lo scorso novembre a Malaga dopo ben 47 anni di attesa, rimarrà in esposizione fino a domenica propriodel, sul palco nella Sala dell’Acqua. L’apertura al pubblico è prevista tutti i giorni dalle 18.30 alle 24. Dopo 47 anni, laè tornata in Italia grazie aldi Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli che, guidati dal Capitano Filippo Volandri, hanno firmato a Malaga un’impresa storica in finale sull’Australia.