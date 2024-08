Canoa velocità Carlo Tacchini si prende al fotofinish la finale del C1 1000 alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024)non finisce di sorre. Due finali su due per l’azzurrodi Parigi: dopo l’argento nel C2 500 con Gabriele Casadei, il ragazzo di Verbania ottiene il psss per la gara valevole per le medaglie anche nellasingola sulla distanza deimetri. Una gara in rimonta per, che decide di impostare la propria gara tutta sugli ultimi 250 metri. E difatti, per tre quarti di gara, sembra faticare parecchio, con la qualificazione che sembra sembra un miraggio: passato il terzo checkpoint, difatti passa al settimo posto con oltre tre secondi di ritardo. Ma come detto, negli ultimi 250 metriinanella un vero e proprio capolavoro.