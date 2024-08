Bloccate in auto tra due alberi caduti Tre persone salvate dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un albero crollato di fronte. Uno precipitato dietro. In mezzo, due macchine, sommerse da foglie e rami, incredibilmente non toccate dai tronchi. La violenza del temporale che, mercoledì sera, si è abbattuto sulla provincia di Bologna, è stato particolarmente ‘feroce’ a Castel Maggiore. Dove idella compagnia di Borgo Panigale sono intervenuti su più casi per mettere in salvomobilisti erimaste imprigionate dall’acqua e dalla furia degli elementi. Come la signora di 70 anni e il papà con il suo bimbo di 4 anni, quasi travolti dai due, precipitati a causa della violenza del vento in pieno centro, bloccando loro ogni via di fuga.