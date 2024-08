Blitz nei cantieri Ditte irregolari e lavori sospesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024)edili di Camerino, Tolentino e Civitanova nel mirino dell’Arma: quindici imprese ritenute, sei attività sospese, ventotto prescrizioni e sanzioni per un totale di 160mila euro. Questo l’amaro bilancio dei controlli messi in atto dal nucleo operativo del Gruppo carabinieri tutela del lavoro di Venezia, col supporto dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata, del comando provinciale e delle tre Compagnie locali. Numerose le violazioni che sarebbero state accertate in materia di sicurezza. In particolare, le criticità rilevate riguarderebbero il mancato rispetto della viabilità di cantiere, le aperture in quota con esposizione per cadute dall’alto, gravi carenze nella predisposizione dei servizi per la gestione delle emergenze e dei relativi presidi obbligatori.