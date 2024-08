ATP Montreal tanta pioggia in Canada | rinviati tutti i match a domani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Niente da fare. Le previsioni meteorologiche erano state chiare e il tutto si è confermato. Nienteper oggi nel Masters1000 di). Il passaggio della tempesta tropicale Debby, che ha portato una quantità d’acqua considerevole sull’area, inclusa la città citata, si è fatta sentire. Non si potuto fare altro quindi che cancellare tutto lo schedule odierno. Secondo quanto riportano i media canadesi, oggi era la giornata più critica, visto chevi dovrebbe essere una schiarita. Una situazione però in evoluzione e, non a caso, la perturbazione potrebbe farsi sentire domenica 11 agosto, congli annessi connessi dal punto di vista deida recuperare.