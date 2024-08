Astronauti bloccati nello Spazio | rientreranno nel 2025

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 9 agosto 2024) Duestatunitensi si trovano in una situazione critica,sulla ISS (la stazione spaziale internazionale) a causa di un grave malfunzionamento della loro navicella. E non ritorneranno sulla Terra prima del prossimo anno. La missione, inizialmente programmata per essere una normale operazione di manutenzione di un satellite della durata d 8 giorni, si è trasformata in una lotta per la sopravvivenza. Le squadre di controllo stanno lavorando incessantemente per riportare a casa glisani e salvi. La NASA ha informato che i due, Butch Wilmore e Sunita Williams, consegnati alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss)scorso giugno dallo Starliner della Boeing rischiano di non poter rientrare sulla Terra fino a febbraio