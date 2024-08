Ascolti TV | Giovedì 8 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nella serata di ieri,, su Rai1 Il menù della felicità ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la replica di Michelle Impossible & Friends ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi, la Pallacanestro con la semifinale USA-Serbia intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Chicago Med incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Mistero a Saint-Tropez segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Uno di famiglia totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Donne, regole e tanti guai! ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Anplagghed raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Mine fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Hawaii Five-0 è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris D-Tox è seguito da .