Ad Ascoli estate a ritmo di trap Sul palco arrivano Anna e Tony Effe

(Di venerdì 9 agosto 2024) di Valerio Rosa È tutto pronto per la terza edizione dell’Summer Festival, la kermesse musicale estiva che animerà l’Arena Squarcia lunedì e martedì con inizio alle 21. Sulsaliranno, dopo che per motivi logistici è stato annullato il concerto di Massimo Pericolo e Nerissima Serpe, inizialmente previsto domenica. Sono già tantissimi i biglietti venduti per le esibizioni dei due giovani artisti, protagonisti di unSummer Festival che, in appena tre anni, è diventato punto di riferimento dell’musicale cittadina. La prima a salire suldell’Arena Squarcia sarà lunedì sera(nella foto sopra), nome d’arte diPepe. Si tratta di una rapper italiana nata nel 2003 a La Spezia che ha raggiunto la fama nazionale nel 2020 con il singolo Bando, diventato virale su piattaforme come TikTok, e ha scalato le classifiche italiane.