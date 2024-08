300mila morti per il megaterremoto | lo scenario da incubo che terrorizza il Giappone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ildeve prepararsi alla possibilità di un «». Lo hanno annunciato gli esperti dopo la scossa di mercoledì di magnitudo 6,9 e quella di giovedì di 7,1 che hanno spinto il primo ministro Fumio Kishida ad annullare un viaggio in Asia centrale. Kishida avrebbe dovuto recarsi in Kazakistan, Uzbekistan e Mongolia e aveva pianificato di partecipare a un vertice regionale. «Come primo ministro con la massima responsabilità per la gestione delle crisi, ho deciso che dovrei rimanere inper almeno una settimana», ha detto ai giornalisti.