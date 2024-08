Vela | il sogno di Pescetto sfuma in semifinale L’oro nel Kite olimpico va ad Eleanor Aldridge

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024)inildi Maggie Eillen. L’azzurra ha infatti chiuso fuori dal podio la prova delfemminile, evento inserito nell’ultimo giorno del programma didelle Olimpiadi di Parigi 2024 (che vivrà in realtà domani un ultimo segmento considerato il rinvio della classemaschile). Una prova non semplice per l’azzurra, impegnata in una “B” dove, a seguito di un avvio comunque positivo in cui si è ritrovata ad inseguire la polacca Damasiewicz, ha perso velocità nel corso della navigazione arrivando al traguardo per quarta. Non era comunque una situazione comoda per la velista, chiamata a percorrere un percorso netto di tre vittorie per poter sperare in una medaglia.