Usa Trump | preferivo sfidare Biden

(Di giovedì 8 agosto 2024) 20.51 "Avevamo Joee ora ci hanno dato qualcun altro. Francamente, avrei preferito confrontarmi con altri". Harris nominata "per motivi politici o politically correct, senza nemmeno un svoto". Cosìin conferenza stampa a Mar lago."Non vedo l'ora di fare il dibattito" con Harris, E comunica 3 date: 4, 10 e 25 settembre, "spero che accetti". Poi: Harris "non è una persona intelligente,in grado di fare conferenze stampa. Noi abbiamo bisogno di persone in telligenti per guidare il Paese"."Transizione pacifica se voto sarà onesto".